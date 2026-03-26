En el marco de las celebraciones por Semana Santa, el próximo 1 de abril se realizará el “Festival de Postres de Antaño” en el parque Los Ccoritos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, desde las 10:00 a. m. La actividad contará con la participación de la Sociedad Picantera de Arequipa y una red de emprendedoras locales.

El evento reunirá a más de 100 emprendedores, incluidos personas con discapacidad, quienes ofrecerán una variada propuesta de dulces tradicionales como gelatina de chicha de jora, tarta de camote con membrillo, entre otros productos típicos de la región.

Liris Pérez destacó que los productos más demandados durante esta temporada son los huevos y la rosca de Pascua, ideales para compartir en familia.

Por su parte, Leonarda Gamarra presentará innovaciones a base de quinua y semillas, como tarta de zapallo, ponche de quinua y batidos, orientados especialmente al público joven.

Asimismo, Ana María Ilari, de la picantería El Characatito, señaló que expenderán preparaciones tradicionales como mazamorra de lacayote, de trigo y airampo, propias de Characato.

Asimismo, Simona Pauca, de la picantería de Hunter, exhibirá su mazamorra de airampo, reconocida por sus propiedades beneficiosas para la salud.

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