Con 19 años de trayectoria, el Festival del Libro de Arequipa vuelve a ocupar la primera cuadra de la calle San Agustín en el Cercado de Arequipa, con una oferta de más de 11 mil libros. La edición, se desarrolla desde el 1 hasta el 12 de septiembre y reúne a editoriales, librerías y fondos universitarios con precios desde S/5, según la organización.

La programación contempla unas 46 actividades culturales, entre presentaciones, conversatorios, poesía, cuentacuentos y mediación de lectura. Elisa Rodríguez, coordinadora de Actividades Culturales del festival, destacó que la edición está dedicada al centenario del nacimiento de Blanca Varela y marca el camino hacia los 20 años del evento.

La literatura y memoria de Arequipa también tendrán espacio con presentaciones sobre el poder en el Sur Andino, Bolívar en Arequipa, la historia de la radio y la literatura regional. Además, se realizará una exposición fotográfica sobre Gamaliel Churata y actividades de mediación de lectura en quechua a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura.

La feria cuenta con unos 36 stands y permanecerá abierta de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. durante los doce días. La Zona de Lectura, cuentacuentos y actividades para niños buscan acercar a nuevas generaciones a los libros. El festival inicia así su camino hacia su vigésima edición, prevista para 2027.