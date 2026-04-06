La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa se encargará de la investigación por los presuntos delitos de peculado, colusión y negociación incompatible en el manejo del campo ferial Cerro Juli, luego de que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa dispuso derivar el caso a la instancia especializada.

De acuerdo con la carpeta fiscal N.° 501-2026-268, con fecha 27 de marzo, las diligencias tienen como objetivo identificar y determinar a los responsables de las presuntas irregularidades detectadas en la administración del recinto ferial.

La investigación alcanza a funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), así como a representantes del Fondo de Desarrollo Regional Arequipa (FDRA), la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Cabe precisar que, en julio del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) transfirió la administración del campo ferial al Gobierno Regional de Arequipa. Posteriormente, esta entidad conformó una asociación civil denominada Fondo de Desarrollo Regional Arequipa (FDRA), integrada por representantes del GRA, la Cámara de Comercio y la Sociedad Agrícola, con el objetivo de gestionar de manera independiente el recinto.

No obstante, durante este proceso se habrían realizado alquileres sin cumplir con el debido procedimiento administrativo como para la realización de la Feria Arequipa 2025 a cargo de la empresa Bespouk Entertainment, lo que motivó la intervención fiscal.

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