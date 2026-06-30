El Ministerio Público inició la intervención preventiva en los 29 distritos de Arequipa para verificar que las municipalidades cuenten con planes de prevención y respuesta ante emergencias. La fiscal de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, informó que los alcaldes tienen 15 días hábiles para presentar la documentación requerida y que el seguimiento se realizará hasta diciembre.

Cordero señaló que los alcaldes y los gerentes de Gestión del Riesgo de Desastres son los responsables de implementar estos planes, los cuales deben contemplar la atención de lluvias, torrenteras, incendios forestales y otras emergencias.

La fiscal advirtió que la exhortación busca dejar constancia de una eventual omisión de funciones y que, si pese a la advertencia las autoridades no actúan y se produce un perjuicio, podrían afrontar denuncias por abuso de autoridad.

“Si llegamos a diciembre y vemos que la torrentera sigue igual y que no han hecho nada, presentaremos la denuncia y la derivaremos a la Fiscalía Penal, porque además vamos a cambiar de autoridades y será más evidente quién trabajó y quién no trabajó”, señaló.