Aún faltan dos días para la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias, pero la Av. Independencia ya es ocupada por personas que buscan asegurar un lugar privilegiado para presenciar el desfile. Desde la mañana de este jueves, decenas de ciudadanos ocuparon tramos de las veredas, instalaron sillas y otros objetos, e incluso protagonizaron discusiones y agresiones por los espacios.

La mayor concentración se registra a unos metros del Coliseo Arequipa, donde se instalará el estrado principal. Algunas personas permanecen en el lugar desde tempranas horas de hoy y aseguran que continuarán allí y hasta pernoctarán hasta el sábado, cuando se realice la ceremonia cívico-militar.

Los pobladores hicieron pintas con frases como “Propiedad privada” para marcar el espacio que consideran reservado, pese a que se trata de vías de uso público que no pueden ser apropiados por particulares.

Parada Militar en Arequipa: padres ocupan espacios y pernoctarán en la Av. Independencia (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Varios padres de familia señalaron que permanecen en la avenida no para realizar actividades comerciales, sino con el propósito de observar el desfile de sus hijos, quienes integran la delegación del colegio Paola Frassinetti. Indicaron a Epa Noticias que los padres se organizaron por turnos para mantener ocupado el espacio hasta el día del evento.

No obstante, reconocieron que este tipo de situaciones no deberían producirse y sugirieron a la Municipalidad Provincial de Arequipa a elaborar un sistema de organización para evitar la ocupación anticipada de las veredas.

Parada Militar en Arequipa: padres ocupan espacios y pernoctarán en la Av. Independencia (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

La propuesta es establecer espacios para los familiares de cada institución educativa participante, considerando que en el desfile estarán presentes los colegios ganadores de los concursos organizados por las UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya.

Sin embargo, entre las personas que ocupan los espacios también están aquellas que alquilarán las sillas, tal como ocurrió en los anteriores desfiles, “negocio”, que no pudo ser controlado por la comuna de Arequipa.