En una acción orientada a proteger el patrimonio cultural y los terrenos de propiedad del Estado, el Ministerio de Cultura, a través de su Procuraduría Pública, ejecutó hoy jueves una diligencia de recuperación extrajudicial en áreas colindantes a la Vía de Evitamiento, en el tramo comprendido entre los sectores de Huanchaquito y Víctor Larco, en la provincia de Trujillo. Esta zona corresponde al ámbito de protección del Complejo Arqueológico Chan Chan.

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La diligencia fue encabezada por el procurador público del Ministerio de Cultura, Henmer Alva Neyra, y contó con la participación de personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, 60 efectivos de la Policía Nacional del Perú y 60 integrantes del personal de apoyo, quienes brindaron las garantías y el soporte necesarios para el desarrollo del operativo.

Durante las diligencias se constató la ocupación ilegal de terrenos de propiedad del Estado ubicados dentro del perímetro de protección del Complejo Arqueológico Chan Chan.

En el área intervenida se encontraron estructuras precarias y elementos utilizados para delimitar las ocupaciones, como palos, mantas, cercos y acumulación de desmonte, además de terrenos destinados principalmente al cultivo de productos agrícolas como zapallo y tomate.

La diligencia permitió recuperar una franja de terrenos de más de 8 kilómetros, ubicada a ambos lados de la Vía de Evitamiento, que venía siendo ocupada de manera irregular.

“El objetivo es restituir estos terrenos a la posesión del Estado, impedir la consolidación de ocupaciones ilegales y garantizar el respeto del perímetro de protección de Chan Chan. Estas acciones continuarán en el marco de la ley, porque la defensa del patrimonio cultural y de los bienes del Estado es una obligación que no admite tolerancia frente a nuevas invasiones”, sostuvo el procurador público del Ministerio de Cultura, Henmer Alva.