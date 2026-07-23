El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en provincias de las regiones La Libertad y Tumbes, así como en distritos y centros poblados del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad y la lucha contra la criminalidad.

Mediante el Decreto Supremo N° 109-2026-PCM, la medida regirá desde el 25 de julio en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, en La Libertad . En tanto, el Decreto Supremo N.° 108-2026-PCM amplía la emergencia desde el 27 de julio en las provincias de Zarumilla y Tumbes.

Asimismo, el Decreto Supremo N.° 110-2026-PCM extiende la emergencia en 12 distritos y ocho centros poblados de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, como parte de la estrategia para consolidar la presencia del Estado y fortalecer las operaciones de seguridad en el Vraem.

La prórroga también comprende las franjas territoriales del Eje Energético del Gas de Camisea y del Corredor Operacional Fluvial-Terrestre del Ene, consideradas zonas estratégicas para las operaciones de control y seguridad.

(Foto: Laura Urbina)

Los decretos supremos fueron publicados en el diario El Peruano y cuentan con las firmas del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y de los ministros de Estado.

Como parte de estas medidas, las Fuerzas Armadas continuarán brindando apoyo a la Policía Nacional para mantener el orden interno en las zonas comprendidas por la declaratoria de emergencia.

Durante la vigencia de la medida quedarán restringidos algunos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú.