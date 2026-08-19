La Fiscalía inició una investigación para determinar quién disparó y mató a Anthony Aguirre Mendoza, un hombre que fue encontrado la madrugada del 18 de agosto en la asociación Pedro P. Díaz en el distrito de Cerro Colorado, luego de una fiesta patronal en honor a la Virgen de Copacabana.

Según los resultados de la necropsia, el hombre murió por un shock hipovolémico provocado por una herida de bala en el tórax.

El varón estaba tendido en el suelo y ya no presentaba signos vitales cuando la Policía llegó a la zona, tras la alerta de los vecinos. Además, el hombre tenía el rostro herido y en la zona se encontraron los restos de botellas rotas.

El caso es investigado por el fiscal adjunto provincial Jhonny Ferro Quispe de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa y agentes de la División de Homicidios de la Depincri.

Se sabe que el Anthony Aguirre trabajaba como personal de seguridad de otro hombre, por lo que se investigará si el joven laboraba esa noche y si el ataque ocurrió cuando él salió en defensa de este.