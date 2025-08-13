La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Arequipa inició una investigación preliminar, por un plazo de 60 días, contra el usuario de TikTok conocido como “El Arequipeñazo”. Según el video, se le atribuye la presunta comisión del delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de personas aún por identificar con comentarios como “Mira esta tira de…”.

La fiscal provincial Verónica Bellido Mariscal Castillo tomó la decisión de oficio, tras conocerse, a través de redes sociales, una denuncia sobre un incidente ocurrido presuntamente el 6 de agosto, en la avenida Ejército, en Arequipa.

Según la información difundida, el investigado transmitió en vivo el ensayo que realizaban los danzantes de caporales y, ante la negativa del grupo de ser grabado, les habría dirigido insultos que motivaron comentarios presuntamente discriminatorios entre los espectadores.

El Ministerio Público dispuso diligencias para identificar tanto a los agraviados como a los investigados. El video difundido por las diferentes plataformas ya se encuentra bajo cadena de custodia. También se realizarán otras acciones necesarias para esclarecer los hechos.

A través de una nota de prensa, desde la Fiscalía rechazaron todo tipo de violencia y actos de discriminación.

