La Fiscalía de Arequipa abrió una investigación preliminar tras el hallazgo ayer de material explosivo en un local de campaña ubicado en el distrito de Yanahuara. El objetivo es determinar cómo llegó el material al inmueble, quiénes estarían involucrados y si el hecho estaría relacionado con alguna amenaza o acto de coacción.

La investigación está a cargo del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Arequipa, dirigido por la fiscal provincial Rocío Monroy Pacheco. El caso es indagado por los presuntos delitos de peligro común y coacción.

Como parte de las primeras diligencias, peritos de Inspección Criminalística de la Divincri acudieron al inmueble para recoger evidencias, realizar el registro fotográfico de la escena e incautar el material encontrado, que será sometido a los peritajes correspondientes.

La Fiscalía también dispuso la recopilación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Yanahuara y de viviendas cercanas. Estos registros serán revisados formalmente para buscar imágenes que permitan establecer quiénes estuvieron en los alrededores del inmueble y reconstruir lo ocurrido.

Además, se recogerán las declaraciones del propietario del local, de las personas que permanecían en el inmueble. Paralelamente, los fiscales realizan indagaciones para establecer si los ocupantes habían recibido amenazas o algún tipo de coacción antes del hallazgo.