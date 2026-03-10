De acuerdo a la fiscalización del Ministerio Público a una planta envasadora de gas Corporación Andina de Gas Perú S.A.C en el distrito de Socabaya no existe desabastecimiento de balones de GLP en la ciudad de Arequipa, en medio de los rumores que generaron preocupación entre la población.

Durante la inspección, la fiscal Esther De Amat Loza constató que la planta cuenta con stock suficiente y continúa atendiendo con normalidad la demanda del público. Sin embargo, se verificó que el precio de venta del balón de 10 kilos es de 55 soles, descartando la posibilidad de ocultar el producto o incrementar el precio de manera injustificada, pero cabe resaltar que hasta la semana pasada, el balón de gas se vendía en 45 soles.

El balón de gas de 5 kilos se vende a 21.80 soles, de 15 kilos se vende a 69.30 soles y de 45 kilos a 207.80 soles.

El operativo se realizó con la participación de representantes de OSINERGMIN e INDECOPI, con el objetivo de verificar la disponibilidad real de balones de gas doméstico ante versiones sobre un posible desabastecimiento que causó incertidumbre en los pobladores.

Tras la verificación, la fiscal Esther De Amat Loza exhortó a los responsables de la empresa a mantener una comercialización transparente y continua, y advirtió que el Ministerio Público se mantendrá vigilante frente a cualquier intento de acaparamiento o especulación con el precio del combustible.

Con estas acciones, el Ministerio Público informó que busca prevenir delitos contra el orden económico y garantizar el abastecimiento regular de un producto de primera necesidad para las familias de Arequipa.

