La Fiscalía acusó y pidió ocho años de prisión contra el general PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang, exjefes de la Región Policial Lima y de la División de Servicios Especiales, respectivamente, por los presuntos delitos de lesiones graves y leves.

La imputación se produce en la modalidad de “comisión por omisión”, es decir, por su aparente falta de supervisión y vigilancia, para evitar que otros efectivos perpetren dichos actos.

PROTESTAS CON MUERTES EN 2022

El caso se enmarca en las protestas ocurridas el 12 de diciembre del 2022, post golpe de Estado del ahora expresidente Pedro Castillo.

La acusación también apunta contra los policías Luis Bazán, Luis Ávila, Jorge Celadita y Dino Tarrillo. Las solicitudes de prisión varían: Bazán enfrenta siete años, Ávila y Celadita seis años, y Tarillo tres años.

Los cuatro son acusados como los autores directos de alguno de los dos hechos en el caso: las lesiones graves de Renato Murillo, quien “recibió el disparo de una bomba lacrimógena en la cabeza que lo dejó en estado de coma durante doce días”; y las lesiones leves de Benedicto Huaccachi, quien “recibió el disparo de un proyectil similar a la altura de la pelvis”.

El caso se encuentra en fase de control de acusación, es decir, a la espera de que un juez autorice un juicio oral o archive el caso.