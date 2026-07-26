En tiempos de redes y plataformas, es usual ver a figuras de la televisión en señal abierta expandiendo su presencia en formatos digitales. Esa migración, que es cada vez más frecuente, no asegura que personajes exitosos en la TV funcionen en otros terrenos con el mismo suceso que en su ambiente inicial; pero la tendencia continúa y no se detiene. Pero esta apuesta a la inversa, no es muy frecuente, Que un exitoso contenido que se gestó en un canal en You Tube se traslade a la señal tradicional se ha visto muy poco. Por eso, el reciente estreno del programa “Chapa tu Money”, además de ser una novedosa propuesta de América Televisión en su horario estelar, se constituye en todo un acontecimiento que merecerá ser un objeto de estudio; dependiendo de su resultado en audiencia. Es así que, el formato creado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza que se transmite por su canal “No somos TV”, llegó a la televisión tradicional en busca de un nuevo sector de la audiencia, que en su mayoría, no consume contenidos digitales, asociados más a la gente joven. El programa de improvisación y comedia, que conduce Mateo Garrido Lecca, aunque se ha cuidado en mantener la misma esencia que le ha dado tanto éxito en YouTube, definitivamente ha tenido que adaptarse para la señal abierta. El lenguaje, reacciones y ciertos contenidos que sí se permiten en una propuesta digital, casi siempre sin filtro, no pueden replicarse en la TV local. Y esa es precisamente la razón del éxito de “Chapa tu money” en el canal “No somos TV”, el desenfado sin límites, secuencias nada encorsetadas, estilo que muchas veces la pantalla chica en su versión tradicional debe ser suavizado.

Son dos terrenos en los que en estos momentos se está presentando el mismo contenido pero para audiencias distintas: el público digital que además de la edad, exige rapidez, un ritmo acelerado que le permita quedarse atento a lo que ve sin intentar cambiar a otra plataforma. Y el televidente tradicional que sí se permite la pausa y hasta la publicidad. Mateo Garrido Lecca la tiene clara y lo comentó a Correo hace algunas semanas: “No se puede hacer un contenido exactamente igual para digital, radio o televisión; hay que elegir cómo realizar el trabajo sabiendo quién nos está viendo”. Definitivamente, para todos los involucrados, una apuesta que seguirá dando que hablar.