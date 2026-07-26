La alegría de nuestra peruanidad se vivirá hoy, desde las seis de la tarde, en la Feria de la Pitri Mitri en Piura cuando se dé inició a la gran serenata para cantarle a nuestro Perú en sus 205 años de independencia.

El escenario es la Concha Acústica del parque Miguel Cortés, donde la cantante nacional Bartola será el plato fuerte de este espectáculo musical, donde previamente se presentarán grupos criollos como Puro Ritmo, Diana Agurto, Zahara Reyes, Edgar Alonzo, grupo folklórico Señor Perú, bajo animación de Yasir Arce.

PUEDES VER: Piuranos viven las fiestas con fervor patriótico e identidad

CELEBRACIÓN

Este evento es gracias a Producciones Mienchiclas y la Municipalidad de Piura, que llevarán música, danza, arte, cultura y emprendimiento que se unen para celebrar nuestras raíces en un ambiente de alegría, tradición y encuentro en hermandad.

El lunes 27 será la gala de talentos con las candidatas a Miss y Señora Piura Perú, al día siguiente mezclas de ritmos peruanos y el desafío de las danzas por regiones con la participación de la Academia Tondero por tradición “El cholito”.

Las actividades se cierran el miércoles 29 con el homenaje al Perú, por la Universidad de Arte Ignacio Merino.