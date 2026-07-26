El presidente ejecutivo del Promperú Michael Guevara Varela sostuvo que se proyecta un movimiento económico de 5 millones de soles producto de las ventas realizadas por los 162 expositores del festival gastronómico “Perú, Mucho Gusto” en Tacna entre el 25 y 28 de julio.

La proyección es recibir más de 200 mil visitantes en los cuatro días de la feria gastronómica y el dinamismo económico con los emprendedores que se ubiquen en exteriores del Parque Perú, además de restaurantes, hoteles, hospedajes, zona comercial, taxistas y otros.

Festival se desarrolla en Tacna entre el 25 y 28 de julio. (Foto: Correo)

Unos 10 mil extranjeros

Destacó la ubicación de Tacna como ciudad fronteriza, su alto flujo de visitantes provenientes de Chile y la calidad de atención de los tacneños que llevaron a que sea elegida una vez más como escenario del festival gastronómico más grande del Perú.

Se espera unos 10 mil visitantes extranjeros provenientes de Chile. Recordó que en el 2025 fueron más de 17 mil los extranjeros. “Siempre la expectativa es alta en Tacna, por realizarse cuatro años seguidos y los chilenos lo agendan para venir”, anotó el funcionario.

En el Parque Perú de Tacna se presentan 162 expositores gastronómicos. (Foto: Correo)

Feria se inauguró el sábado

La directora de Promoción de Turismo María Velásquez García informó que se realizan otras actividades para promocionar a Tacna para ser visitada en el año, siendo focalizada en la plataforma Y tú que planes. Se espera un crecimiento entre el 4% y 5% por las vacaciones de medio año.

Ambos participaron éste sábado en la inauguración de “Perú, Mucho Gusto” en Tacna, junto al alcalde provincial Pascual Güisa Bravo. El costo de los platillos es entre 25 y 30 soles.

Promperú habilitó un bus para el traslado gratuito de las personas al recinto del Parque Perú, mismo que parte de la avenida Leguía (Paseo de las Aguas), en el horario de 10 h a 18 h.