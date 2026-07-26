El Instituto Geofísico del Perú ha informado que nuestro país tiene un alto potencial sísmico y esa situación obliga a nuestras autoridades a permanecer atentos y tratar constantemente de preparar a la población para enfrentar un terremoto de alta intensidad.

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En ese sentido, personal especializado del Centro de Operaciones de Emergencia (Coer) La Libertad está capacitando a un grupo de soldados del Ejército Peruano en rescate de personas bajo estructuras colapsadas por sismos.

El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, Wilfredo Agustín Díaz, comentó que el Ejército Peruano cuenta con la Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD) y es a ese personal de tropa a la que se le está capacitando con las técnicas que se utilizan para rescatar a personas y darle soporte vital básico.

ANTECEDENTE

“Es importante contar con un grupo de esa naturaleza. Mira lo que ha sucedido en Venezuela (terremoto que sacudió La Guaira, en Venezuela, que dejó miles de víctimas entre fallecidos, heridos y damnificados). A este grupo se les enseña todos los estándares que se manejan a nivel internacional en términos de metodología, procedimientos para cuando ocurra una situación de esa magnitud todos hablemos el mismo idioma”, agregó.

Con estos conocimientos dicho equipo adquirirá habilidades para la búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas superficialmente entre escombros, tras la ocurrencia de desastres como los terremotos.

Wilfredo Agustín indicó que los encargados de dictar el curso son instructores del equipo USAR (grupo especializado en búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

SIMULACRO

Asimismo, el funcionario informó que el viernes 14 de agosto, a las 3:00 de la tarde, se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro, cuyo lema es: “¡Elige prepararte!”.

Esta actividad tiene como finalidad fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y de la ciudadanía frente a la ocurrencia de fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana, considerando los peligros más recurrentes de cada región del país.

En ese sentido, se exhortó a toda la población, así como a las instituciones públicas y privadas, gobiernos regionales y locales, centros educativos, establecimientos de salud, empresas y organizaciones sociales, a participar de manera responsable y activa.

Durante el desarrollo del simulacro, la población deberá actuar con serenidad, seguir las indicaciones de las autoridades y brigadistas, evacuar ordenadamente hacia las zonas seguras establecidas y participar activamente en todas las acciones previstas para este ejercicio.

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