La Contraloría General de la República (CGR) reveló que el Gobierno Regional de La Libertad solo ha ejecutado hasta la fecha intervenciones en 21 de 103 puntos críticos con nivel de peligro alto y muy alto identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Frente a la ocurrencia del Fenómeno El Niño, el órgano de control advirtió que en estas zonas podrían ocurrir “desbordes, erosión de riberas o acumulación de sedimentos que impactarían gravemente en la infraestructura, cultivos y comunidades aledañas”.

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“Sin recoger lo recomendado por la ANA en las 103 fichas técnicas referenciales, solo se realizaron trabajos de limpieza, descolmatación y encauzamiento en los ríos Huamanzaña (Chao), Marañón (Pataz) y Chicama”, precisó la Contraloría.

Aun cuando también se realizaron actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordo con material propio en el cauce de algunas quebradas, además de contemplarse la conformación de diques con material propio en los ríos Moche (Laredo, Poroto y Simbal), Sarín (Sarín), Olichoco (Curgos), Chusgón (Chugay) y Chorobal (Chao), se indicó ante la Contraloría quela gestión de Joana Cabrera Pimentel en la Región “solo acreditó la culminación y conformidad de cuatro de las 21 intervenciones ejecutadas”.

“Según el Informe de Visita de Control N.º 040-2026-OCI/5342-SVC, algunas [...] intervenciones no estructurales se proyectaron para la totalidad del tramo identificado por la ANA, mientras que otras solo cubrieron una parte o se ejecutaron en sectores distintos a los señalados originalmente”, precisó la CGR.

Sumado a ello, tampoco “se remitió documentación que permita conocer si las 82 fichas técnicas no vinculadas con sus intervenciones ejecutadas o programadas fueron evaluadas, así como el nivel de prioridad asignado a cada una o las razones técnicas, presupuestales, operativas o competenciales por las cuales decidieron no tomarlas en cuenta para la ejecución de medidas preventivas, pese a corresponder a puntos críticos con nivel de peligro alto o muy alto”.

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