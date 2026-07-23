Más de cinco meses después del colapso del puente Baños Chimú, una infraestructura vital para la conectividad de la provincia de Gran Chimú, las promesas de las autoridades continúan sin traducirse en obras.

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Pese a los anuncios del Gobierno Regional de La Libertad y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la instalación del puente modular metálico comprometido sigue sin concretarse, mientras miles de pobladores permanecen expuestos a una vía provisional que podría desaparecer ante cualquier incremento del caudal del río Chicama.

Dura realidad

El antiguo puente era el principal enlace entre el distrito de Sayapullo y otras localidades de la provincia andina de Gran Chimú. Permitía el tránsito de personas, productos agrícolas y actividad minera hacia la costa liberteña, por lo que su colapso ha dejado a la zona en una situación de vulnerabilidad que hoy se agrava por la proximidad de un nuevo periodo de lluvias y la amenaza de un eventual fenómeno El Niño.

A ello se suma el abandono de los trabajos de descolmatación del río Chicama, una situación que incrementa el riesgo de nuevas emergencias.

Ante este escenario, la preocupación también crece entre las organizaciones sociales de la provincia. Roberto Lezcano Guarniz, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Gran Chimú, cuestionó la demora de las autoridades para cumplir con la reposición del puente y recordó que la población ha realizado reiterados pedidos e incluso movilizaciones hacia el Gobierno Regional. “Ya hace tiempo lo estamos pidiendo”, expresó el dirigente, quien calificó la obra como una prioridad para toda la provincia.

El retraso contrasta con los compromisos asumidos públicamente. El 13 de marzo, el gobierno regional y el MTC, a través de Provías Descentralizado, anunciaron la firma de un convenio de cooperación institucional para instalar un puente modular de 60 metros de longitud, ubicado de manera paralela al antiguo viaducto. Sin embargo, más de cinco meses después, la promesa sigue sin cumplirse.