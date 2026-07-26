Para participar en el Festival Nacional de Básquet, a realizarse del 27 al 29 de julio en la ciudad de Lima, viajaron los integrantes de las categorías U10 damas y varones de la Liga Distrital Mixta de Básquetbol 26 de Octubre de Piura.

El presidente del IPD-Piura, Percy Quilcate, y de la Liga Distrital Mixta, Óscar Funes Castro, les desearon suerte a los pequeños deportistas, quienes vivirán la experiencia de representar por primera vez a la liga en un Festival Nacional, defendiendo con orgullo el nombre de Piura.

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MOTIVADOS

“Algunas puertas se cierran, otras se abren, gracias por la cooperación y generosidad de instituciones y amigos que estiman a nuestra Liga, pero sobre todo a nuestros futuros talentos, quienes vivirán su primera experiencia en un nacional” , señaló Óscar Funes.

Asimismo en este momento histórico agradeció el apoyo decidido de los padres de familia e igualmente resaltó la labor del comando técnico, y de los integrantes de las comisiones conformadas en su mayoría por los progenitores de los jugadores.