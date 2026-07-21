La Escuela de Gimnasia NSL de Piura alcanzó un nuevo hito en su historia deportiva al obtener 5 medallas de bronce en la I Copa Panamericana de Clubes USAG 2026, certamen internacional organizado por la Unión Panamericana de Gimnasia (UPAG) y la Federación Panameña de Gimnasia.

Este evento reunió a más de 1,700 atletas de 22 países del continente, consolidándose como uno de los eventos de gimnasia artística más importantes de América y donde los piuranitas destacaron nítidamente.

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LAS MEDALLERAS

La delegación peruana, bajo la dirección técnica de Sadith Quevedo, demostró un elevado nivel competitivo frente a las mejores exponentes del continente, fruto de un trabajo planificado.

Las grandes protagonistas de esta histórica participación fueron Charlize Silva, Carolina Burgos, Annie Castro, Alessandra Guzmán y Sofía Bustamante, quienes conquistaron las ansiadas medallas de bronce en las pruebas de piso, salto y viga de equilibrio, respectivamente.

Estas preseas representan la recompensa al esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que han demostrado durante años de preparación, convirtiéndose en un motivo de orgullo para la gimnasia piurana.

La participación de la delegación piurana en la I Copa Panamericana de Clubes USAG 2026 consolida el crecimiento de un proyecto deportivo liderado por la entrenadora Sadith Quevedo, cuyo trabajo continúa llevando el nombre de Piura y del Perú a lo más alto del escenario internacional.

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El GRUPO

La delegación destacó por el alto nivel técnico y artístico, logrando también importantes ubicaciones gracias a las actuaciones de Catalina Vegas, Micaela Castañeda, Luciana Carlos, Valeska Samamé, Morella Estrada, Andrea Meléndez, Luciana Dávila, Emma Agurto, Annie Castro, Carolina Burgos, Estefanía García y Maia Valdiviezo.

Este importante resultado es reflejo del compromiso de la Escuela de Gimnasia NSL, que viene consolidándose como uno de los principales referentes de la gimnasia en el norte del país, formando deportistas con excelencia técnica y sólidos valores.