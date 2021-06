La excongresista Alejandra Aramayo, personera legal de Fuerza Popular (FP) en Arequipa, informó que se evaluará la apelación a las resoluciones emitidas por los tres Jurado Electoral Especial (JEE), sobre los pedidos de nulidad de mesa de votación.

“Las evaluaciones no son en genérico, no hay mucho que revisar, hay que ver el fondo de algunas que en el derecho electoral existe el marco para su sustentación. En esos casos tendría que evaluarse si se tendría que presentar la apelación (...) espero no haya que llegar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, explicó. Aramayo indicó que aún no fue notificada.

Jurado Electoral Especial declaró improcedente 31 solicitudes

Los jurados electorales de la región resolvieron el último sábado, declarar improcedentes 31 solicitudes presentadas por el partido político y un pedido elevado por Perú Libre. Los presidentes de los JEE sostuvieron que no había sustento en las solicitudes, en las cuales los personeros argumentaron fraude.

Otro grupo de solicitudes fue desestimado debido a que se presentó fuera del plazo otorgado por el órgano electoral. Tienen tres días para apelar al JNE.

Aramayo descartó que el pedido de revisión sea usado para dilatar la proclamación del candidato ganador de las elecciones presidenciales.

Una de las solicitudes fue rechazada por el JEE de Aplao debido a que no presentaron la tasa de pago valorizada en 1,100 soles.

