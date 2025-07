POR: SARKO MEDINA

Poeta, compilador e investigador literario con estudios de Arquitectura y Sociología en la Universidad Nacional de San Agustín, José Córdova nos habla sobre la reedición de su poemario “Animal desbocado”, su trabajo de investigación que dio origen a “17 cuentos peruanos desde Arequipa” y cómo dirigir Cascahuesos Editores, Editorial Tribal y Surnumérica le ha permitido conectar con las nuevas tendencias literarias del continente.

¿Cómo influyen tus estudios de arquitectura y sociología en tu proceso de escritura poética? De muchas maneras, estudié arquitectura porque en el colegio era un alumno destacado en matemática y arte (dibujo), y también en lenguaje e historia, lo que me inclinó, estando ya en la universidad, a acercarme a las humanidades y posteriormente estudiar sociología. Creo que ambas carreras nos acercan mucho a entender el desarrollo de cualquier fenómeno social desde los inicios de nuestra civilización.

¿Qué te motivó a compilar “17 cuentos peruanos desde Arequipa”? Creo que en Arequipa hay un vacío tremendo en cuanto a la investigación literaria. En este caso, me animé por indagar sobre el cultivo de este género en escritores vivos de nuestra región, tanto de los que radican en nuestra ciudad como los que viven fuera del país. Me costó casi 5 años de investigación y creo que el resultado fue más que satisfactorio. Se seleccionaron 17 y se quedaron en el tintero varios nombres (sobre todo jóvenes) que estaban en proceso de crecimiento, lo cual me alegra, pues ya pasados 13 años de esta publicación, ahora los veo consolidados y listos para integrar un segundo tomo que saldrá publicado el próximo año.

¿De qué manera dirigir 3 sellos editoriales enriquece tu visión como escritor e investigador literario? Dedicarme a la edición me ha llevado a viajar por más de 10 países del continente. Ello me ha permitido que me ponga en contacto con las nuevas tendencias literarias así como indagar en su desarrollo histórico. Leer todo esto, y leer lo que se escribe en nuestro país me ha servido para construir mis propios parámetros a la hora de seleccionar a mis autores y lo que están produciendo, y de esta manera generar vínculos entre los lectores y la obra de estos.

Se ha reeditado tu poemario “Animal desbocado”. ¿Cuándo se presenta y cómo fue el proceso de reeditarlo? El libro salió por primera vez en México el año 2012, así que no tuvo una buena circulación en nuestro país. Intenté hacer una nueva edición, pero no encontré al editor adecuado, yo soy muy pésimo para autoeditarme. Hace poco tuve la suerte de recibir una propuesta de Ica, de la editorial Ícata dirigida por el escritor Santos Morales, así que de inmediato acepté su propuesta, sabiendo que por fin mi libro llegará a manos de los lectores peruanos. La presentación será este viernes 25 en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa y contaré con el apoyo de Jimmy Marroquín y Heiner Valdivia en los comentarios.

¿Cuál es tu apuesta editorial actual con Cascahuesos, Tribal y Surnumérica para la literatura peruana? Desde que empecé en el trabajo de la edición tuve la visión de hacer 2 cosas: por un lado, difundir la obra de escritores arequipeños en el mercado nacional y extranjero, y por otro, hacer un catálogo de escritores extranjeros que puedan ser leídos en nuestro país. Cascahuesos fue creada para publicar poesía, Surnumérica para la narrativa y Tribal para obras de gran aliento. Entre los 3 sellos he podido difundir la obra de 40 escritores de Arequipa y otros 40 de otras regiones del país.

PERFIL

José Córdova. Escritor, editor e investigador literario (Porcón, La Libertad, 1979). Estudió Arquitectura y Sociología en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Autor de “Depredación de las ganas” (2002), “Perfil del desencuentro” (2007), “Animal desbocado” (2012).