POR: SARKO MEDINA

Las redes sociales hoy también son usadas para la promoción cultural y eso lo sabe Omar, cuyo sobrenombre es conocido en Tiktok, principalmente por un personaje que creó.

¿Cómo nació el personaje del “Literato Espeso” y como hizo click con tus seguidores? El personaje nació gracias a la idea de reflejar el ego de muchos intelectuales y poder mostrarle a las personas que cualquiera puede entrar al mundo de los libros y que está al alcance de todos. Constantemente se piensa que las humanidades están separadas para una cúpula intelectual, así que decidí burlarme de las peculiaridades de muchos escritores y tuvo muy buena llegada. Por otro lado, también recibí muchas críticas de escritores que creían que “denigraba” la cultura. Yo siempre les recuerdo que si no nos enfocamos en la gente que no lee, no tendremos nuevos lectores. Mi público objetivo siempre serán los que están empezando o los que quieran empezar a leer.

¿Qué estrategias has encontrado más efectivas para promover la lectura en redes sociales? Las estrategias que más uso para promover la lectura son el humor y la crítica. El humor puede ser una herramienta muy útil para hablar de temas densos como suele ser la filosofía, la literatura o la política. Creo que hay que quitarnos el prejuicio de creer que todo lo intelectual tiene que ser serio. Hay una frase que siempre se me viene a la mente de Nietzsche que dice:: “la potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar”.

¿Cómo equilibras el humor con el contenido cultural en tus videos? Tiendo a usar un humor más saludable y sarcástico. Mi premisa siempre es que todo tema pesado tenga algo de humor para que la gente quiera escucharlo. No es el mensaje que das, es como llevas el mensaje. Otro punto que considero mucho es que si me divierte lo que hago, podré seguir haciéndolo. El mundo del internet es más ligero. Casi la mayoría consume internet para distraerse. Son las reglas del juego y creo que aprovechar eso funciona muy bien.

¿Qué impacto han tenido tus “regalatones” de libros en tu comunidad? Las regalatones y los eventos literarios han tenido mucha acogida. Se nota que las personas están deseosas por leer y saber más, pero necesitamos estrategias para acercarlos al mundo de los libros. Cada vez que he realizado un evento siempre hay más gente interesada en saber con qué libros pueden empezar o qué autores deben leer para seguir con el hábito de la lectura.

¿Cómo planeas evolucionar tu contenido para seguir acercando la literatura a nuevos públicos? Planeo seguir manteniendo mi esencia. Tengo planes de mudarme a otras plataformas como YouTube, asistir a más eventos literarios como fue la feria Festialeergrate acá en Arequipa. También realizar más eventos presenciales. Transformar todo lo de internet a la vida real. Incluso más adelante llenar bibliotecas o abrir una biblioteca sería muy interesante. También otro objetivo que tengo con la llegada actual de redes es exhortar a las autoridades a que apoyen el mundo de los libros, la cultura y el arte en general. Está muy descuidado ese aspecto en el Perú y si no nos preocupamos ahora quién sabe a dónde podríamos llegar como sociedad. Cada vez se va viendo más una pérdida del sentido común y la crítica. Con las próximas elecciones deberíamos estar muy atentos a las propuestas y palabras de cada candidato.

Por otro lado, estamos muy contentos con Patricia por cómo se está dando todo. Estamos encantados con Arequipa y el recibimiento de la gente. Nos llevamos hermosos recuerdos y definitivamente tenemos que volver muy pronto, pues aún tenemos mucho por conocer acá.

PERFIL

Omar Sr. Pollito. Es un creador de contenido humorístico peruano que ha ganado popularidad en las redes sociales por sus videos paródicos y su peculiar estilo de humor. Ganador del Premio Luces de El Comercio en 2024.