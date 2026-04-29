El Fundo Chapiocco ha quedado convertido en una estación turística de gran valor. Ubicado en el kilómetro 72 de la carretera al Valle del Colca en el sector de Pampa Cañahuas, en el distrito de Yanahuara y a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar es un albergue atractivo. Se trata de un espacio de 636 hectáreas que se ha convertido en un importante atractivo turístico y ecológico en la región Arequipa, destacando por su ubicación estratégica en la ruta hacia el Valle del Colca, uno de los destinos más visitados del país.

La razón es que el lugar cuenta con una laguna artificial que puede ser vista desde la carretera de camino al Colca, así como de infraestructura diseñada bajo criterios de sostenibilidad ambiental, pero también tiene servicios como una cafetería, módulos de servicios higiénicos, una estancia de descanso y corrales destinados a la crianza de camélidos sudamericanos.

Las artesanas tienen un espacio en el fundo Chapiocco

Acordes con el paisaje, se han respetado elementos de la zona para la edificación de cuatro ambientes de hospedaje construidas con techos de paja, que es un elemento natural de aislamiento térmico. La puesta en valor del fundo estuvo a cargo de la Universidad Católica de Santa María con una inversión aproximada de un millón de soles, para beneficio de los residentes de esta zona e incorpora una zona de interpretación para dar información a los turistas sobre actividades culturales, científicas y académicas que desarrolla la UCSM, fortaleciendo así el vínculo entre turismo, educación e investigación.

La entrega de la obra contó con la participación de Jessica Rodríguez Gutiérrez, Presidenta de la Asociación Internacional de la Alpaca y Reynaldo Chamorro Zanabria, Gerente Regional Sur de Casa Andina Hoteles, así como del rector de la UCSM, Jorge Cáceres Arce, quienes resaltaron la importancia del proyecto para el fortalecimiento del turismo sostenible en el país.

De propiedad de la casa universitaria desde 1994, es un lugar destinado a generar turismo sostenible, buscando el desarrollo económico en la zona mediante el contacto directo con la naturaleza y la cultura local.

Pobladores darán a conocer sus tradiciones culturales y estudiantes de la Universidad Católica Santa María

Además, prioriza la investigación académica, puesto que sirve como espacio de aprendizaje para facultades como Turismo, Veterinaria e Ingeniería Biológica, enfocándose en el manejo de cultivos y producción animal en zonas de altura, indicó el rector al destacar que este nuevo atractivo no solo enriquecerá la experiencia de los visitantes, sino que también fortalecerá la identidad y el potencial turístico de Arequipa, posicionando a la UCSM como un actor dinámico en la construcción de un futuro sostenible.