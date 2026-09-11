El eco del sonido de la campana que toca Gael, de seis años, en la sala de quimioterapia del hospital Honorio Delgado resume más de tres años de lucha constante contra el cáncer. Hacerla sonar significó el fin de la quimioterapia contra la leucemia linfoblástica aguda que lo atacó y el comienzo de una nueva etapa en su vida sin la enfermedad.

Su historia comenzó cuando tenía tres años. Una gripe persistente y un ganglio debajo de la oreja derecha encendieron las primeras alertas. Tras varias consultas, su familia lo trasladó desde Moquegua hacia Arequipa para saber qué afectaba a Gael y tras ser evaluado en el nosocomio regional, los especialistas le diagnosticaron el cáncer a la sangre.

Gael inició la quimioterapia el 3 de abril de 2023. Desde entonces atravesó hospitalizaciones, medicamentos, pinchazos y el riesgo permanente de infecciones. “Fue muy difícil recibir la noticia y después afrontar todo el proceso. Hemos luchado y hoy podemos decir que lo hemos logrado”, refirió Piedad Valdivia.

La doctora Zaida Manrique Ticona, jefa del servicio de Hematología, explicó que Gael completó las fases de inducción, consolidación, intensificación y mantenimiento. Ahora ingresará a la etapa de vigilancia en la que se harán controles mensuales, que luego serán trimestrales y anuales. Si la enfermedad no reaparece durante cinco años, podrá recibir el alta definitiva.

En lo que va del año, unos cinco menores terminaron el tratamiento activo. Actualmente unos 15 menores continúan en tratamiento y otros diez están en la etapa de mantenimiento. El hospital recibe cerca de 50 nuevos pacientes pediátricos con leucemia al año. Antes se detectaban uno o dos casos al mes y ahora entre tres y cinco, incremento cuya causa aún no ha sido establecida, pero comenzó a presentarse desde la pandemia.

La expectativa de curación de la leucemia linfoblástica aguda infantil alcanza aproximadamente el 90% en el mundo y cerca del 70% en el Perú.