Ellos esperaban tener una ganancia a cambio de devolver la moto que hurtaron, pero en lugar de reunirse con el agraviado, se encontraron con los policías que los atraparon en las avenidas Ferrocarril y 9 de Diciembre en el distrito de Chilca.

Ayer, a las 15:30 horas, policías de la comisaría de Huancayo, detuvieron a Pilar Benites Bellido (28) y César Romero Torres (50), implicados en el presunto delito de hurto agravado y receptación agravada.

Los agentes que patrullaban por la Av. Ocopilla y Av. Jacinto Ibarra, fueron alertados por un ciudadano que le robaron su moto Bajaj que estaba estacionado en el barrio San Pablo en Sapallanga. La unidad que pertenecería a cantante Yoel Zevallos, fue empujada por una pareja que fueron identificados por los vecinos, gracias a las cámaras de seguridad.

Detenidos

Tras tomar apunte del número de celular de la sospechosa “Pila”, se estableció contacto con ella para coordinar la supuesta entrega del vehículo en la Av. Ferrocarril a cambio de dinero. Allí aprehendieron a César Romero Torres y Pilar Benites.

El primero dijo que el vehículo menor estaba guardado en una granja de cerdos. Los efectivos llegaron a la granja del Psje. Orellana s/n en Llamus – Auquimarca - Chilca, donde se encontraba la moto de placa 2462-RB. Según información policial, los detenidos formarían parte de la banda denominada “Los Sórdidos de Sapallanga”.

El cantante Yoel Zevallos denunció en sus redes sociales el robo con las imágenes de los dos involucrados. Horas después con ayuda de la Policía, se atrapó a los presuntos ladrones y se recuperó la unidad sustraída.