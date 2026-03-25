La Gerencia Regional de Educación de Arequipa continuará funcionando, por al menos dos meses más, en su actual local ubicado en la calle Ronda La Recoleta, tras aprobarse una ampliación de plazo, según confirmaron fuentes de la propia institución.

La permanencia en este inmueble se da en medio de un proceso de reubicación que se vio entrampado luego de que representantes del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle se opusieran al traslado, en un contexto por e riesgo de desalojo impulsada por la Iglesia de La Recoleta, mediante una orden judicial.

Pese a ello, la Gerencia ya tiene identificado un nuevo espacio al que se mudará próximamente. La vicegobernadora regional, Ana María Gutiérrez, informó que el futuro local se encuentra en la calle Bolívar, cerca del Consejo Regional de Arequipa.

Fuentes confiables de Correo confirmaron que el traslado será al local donde funcionaba Cofopri, ubicado en la cuadra 3 de la calle Bolívar. No obstante, aún está pendiente la firma del contrato para oficializar el traslado.

Mientras tanto, el traslado de sede se realizará de manera progresiva en las próximas semanas, a fin de no afectar la atención administrativa ni los servicios que brinda la Gerencia de Educación.

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