A unos días del desalojo de su actual sede en La Recoleta, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) continúa sin una alternativa definida para reubicar a parte de su personal administrativo, lo que generó preocupación y protestas de los trabajadores.

El plazo para abandonar el local vence este martes 24 de marzo. Sin embargo, hasta el momento no existe certeza sobre el traslado. Recién esta semana, la GREA formalizó el pedido para ocupar ambientes del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. No obstante, la propuesta fue rechazada por docentes, personal administrativo y estudiantes del conservatorio, quienes argumentan que se encuentran en pleno proceso de admisión.

Ante este escenario, las partes sostuvieron una reunión esta mañana en la sede del Gobierno Regional de Arequipa. Sin embargo, el encuentro fue suspendido pasadas las 13:00 horas sin que se alcanzaran acuerdos.

En paralelo, trabajadores administrativos de la GREA realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional, en la avenida Kennedy, en rechazo a la incertidumbre sobre su futuro laboral inmediato.

En la reunión participaron el gerente regional de Educación, Marco Choque; el jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza, Marco Sipán; así como funcionarios del sector y autoridades del conservatorio. También asistió la presidenta del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega.

CUESTIONAMIENTOS Y POSIBLE INVESTIGACIÓN

Tras la fallida reunión, Ortega cuestionó la falta de funcionarios clave y la ausencia de propuestas concretas por parte del Ejecutivo regional.

“Hoy lo veo solo al gerente. No ha estado acompañado por los funcionarios que deberían, como un representante de Gerencia General. Por eso no ha habido un resultado exitoso”, declaró.

La consejera advirtió además que no existe un plan alternativo para el traslado del personal, lo que agrava la situación a pocos días del desalojo. En ese sentido, anunció que presentará un pedido para conformar una comisión investigadora que determine responsabilidades.

“El Gobierno Regional no tiene una alternativa definida sobre a dónde se va a trasladar la GREA. No puede ser que, a cuatro días hábiles del desalojo, no haya claridad”, enfatizó. El fin es encontrar responsabilidades por no hallar soluciones.

Otro aspecto que generó preocupación es que el proyecto para la construcción de una nueva sede, que iba a ejecutarse mediante la modalidad de Obras por Impuestos, se encuentra actualmente desactivado. Según Ortega, este deberá retomarse desde la formulación del perfil.

VIDEO RECOMENDADO