El gerente regional de Educación de Arequipa, Marco Choque, aclaró que la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante del Colegio Militar Francisco Bolognesi, correspondería a un caso de tocamientos indebidos y no a un abuso sexual, aunque penalmente se configura dentro de este delito.

Precisó que el hecho se habría registrado la noche del 26 de mayo y no en los días previos al desfile por el aniversario de la institución educativa, como se informó inicialmente. Según explicó el funcionario, antes de dormir los estudiantes suelen ducharse y para ello se trasladan en toallas. Sin embargo, antes del incidente, un grupo de escolares empezó a jugar con almohadas y, en medio de esa situación, le retiraron la toalla a uno de sus compañeros.

De acuerdo con la información que recibió el gerente de Educación, fue en ese contexto que uno de los estudiantes habría realizado el tocamiento indebido al menor, por lo que, según la versión preliminar, no se trataría de un caso de abuso sexual, ni de manera grupal.

“No estamos minimizando los tocamientos indebidos, también es una conducta cuestionable y debe ser investigada”, señaló Choque.

En ese sentido, precisó que, si bien varios estudiantes participaron en el juego, solo uno es señalado como presunto responsable de los tocamientos indebidos.

Al día siguiente del suceso, el responsable de cuadra reportó lo ocurrido y se activó el Protocolo N.° 4, correspondiente a casos de violencia sexual en instituciones educativas, a través de la plataforma SíseVe. Posteriormente, el responsable de convivencia escolar se comunicó con la madre del menor, quien se encontraba en Puno. En su representación acudió una tía del estudiante, con quien se formalizó la denuncia en la comisaría.

Como medida inmediata, la institución dispuso separar a 8 estudiantes involucrados para evitar que continúen compartiendo el mismo dormitorio mientras se desarrollan las investigaciones. Además, dos de los estudiantes solicitaron el traslado a otro colegio, mientras que los 6 restantes están sujetos a las medidas disciplinarias del fuero militar.

Tras la denuncia policial, el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y será la Fiscalía la encargada de determinar lo que realmente ocurrió aquella noche, a partir de los testimonios recogidos y las demás diligencias que se encuentran en curso.

Por su parte, la UGEL Sur evaluará la adopción de acciones administrativas y disciplinarias, de corresponder, respecto al personal de la institución educativa.

COMUNICADO

Más temprano, la institución educativa, a través de un comunicado, no negó la denuncia de la agresión, ni precisó información sbre el hecho, pero señaló que se trata de una información inexacta, relacionada, a que el hecho no habría sido grupal y se habría dado durante un juego de los estudiantes.

“El Colegio Militar Francisco Bolognesi no tolera ni tolerará actos de violencia, indisciplina o cualquier conducta que atente contra la integridad física o psicológica de nuestros estudiantes, aplicando permanentemente los protocolos y mecanismos establecidos por las autoridades competentes”, se lee en el comunicado.