El gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, aprovechó la madrugada y ausencia de los trabajadores para ingresar hoy e instalarse en su despacho, luego que ayer le impidieron su pase con protestas y escritos de rechazo.

Los trabajadores señalaron que el funcionario ya hizo algunos primeros cambios en su personal de confianza, como su secretaria.

Cabe recordar que ayer, Christian Nova Palomino, el cuestionado y protegido funcionario de la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, intentó, por todos los medios, ingresar a la Gerencia Regional de Salud (Geresa). Trató de hacerlo solo, con ayuda de la Policía e incluso con la intervención de Gino Valdivia, fiscal de prevención del delito, pero no lo consiguió.

Tras la reunión con Yony Apaza Yucra, gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), quien dijo que hoy, con presencia de la gobernadora se resolvería si Nova Palomino continuará o no, los trabajadores agremiados a la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) advirtieron que ingresarían a una huelga indefinida y no permitirían el retorno del funcionario al despacho de la Geresa, y así lo hicieron.

BLOQUEO PARA IMPEDIR QUE CHRISTIAN NOVA ASUMA FUNCIONES DE GERENTE

Ayer, desde muy temprano, piquetes de trabajadores se instalaron en la puerta de ingreso de la entidad, a la que Christian Nova solo ha podido ingresar dos veces y de noche, desde que fue nombrado nuevamente como gerente.

“Este grave problema, lo ha generado una gobernadora a la que nadie ha elegido. No vamos a permitir que este señor (Christian Nova) vuelva a dirigir la gerencia por todo el daño que ha hecho y si el gerente general (Yony Apaza) dice que no conocía de sus antecedentes, también debería irse porque no conoce la realidad”, dijo José Luis Romaña, dirigente de la Fenutssa. No hay marcha atrás en su decisión de no dejarlo ingresar y menos en la exigencia de su salida como funcionario del GRA.

CHRISTIAN NOVA RECURRIÓ A LA POLICÍA Y FISCALÍA PARA INGRESAR A LA GERENCIA DE SALUD

Durante la mañana, Christian Nova pasó dos veces por la avenida de La Salud y recién al mediodía estacionó su auto Audi en el exterior de la Gerencia e intentó ingresar con presencia de efectivos policiales que habían sido desplazados por la protesta de los trabajadores.

El gerente solicitó la presencia de más agentes de la comisaría de Palacio Viejo para hacer la constatación de la huelga que no ha sido declarada ilegal y del bloqueo humano que le impidió ingresar a su despacho.

Horas después, se hizo presente el fiscal de Prevención del Delito, Gino Valdivia, quien exhortó a los trabajadores a realizar su protesta conforme a ley e igualmente pidió al funcionario a no generar provocaciones.

Cerca de las 4:30 de la tarde, Christian Nova se retiró de la gerencia, no sin antes afirmar que solo dejará el cargo si le demuestran que cometió algún delito y si la gobernadora se lo pide, no obstante aseguró que ello no ocurriría, pues tiene toda la confianza de Gutiérrez

“Sería cara de palo si tuviera una sentencia y estuviera trabajando. Puedo tener 20 denuncias, pero mientras no se demuestre que cometí delito, no pueden impedir mi derecho a trabajar. Yo soy digno”, dijo Christian Nova antes de marcharse en su auto.