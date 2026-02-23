Las máquinas del gimnasio Power Fit, ubicado en la calle Chullo en el distrito de Yanahuara, terminaron cubiertas de lodo luego del desborde de la torrentera registrado ayer minutos antes de las 17:00 horas.

El material arrastrado ingresó con fuerza al local, afectando principalmente el área de máquinas y los ambientes de uso común.

José María Valderrama Chávez, gerente del establecimiento, informó que las pérdidas económicas ascienden a medio millón de soles. Informó que el gimnasio cuenta con apenas dos años de funcionamiento y que todas las máquinas adquiridas eran nuevas, por lo que la afectación es considerable tanto en infraestructura como en equipamiento.

El administrador explicó que ya habían retirado el material que ingresó durante el primer evento del jueves 19 de febrero. “Ayer quedó listo para comenzar nuestras operaciones el miércoles 25 de febrero. Desafortunadamente volvió a ingresar la torrentera con arrastre de lodo y piedras. Ahora nos ha dañado la estructura, los espejos están rotos y las paredes dañadas, los baños completamente cubiertos con lodo”, señaló.

Los trabajadores permanecieron en el local durante la mañana realizando labores preliminares de limpieza, aunque la magnitud de los daños exige una intervención más profunda. Según Valderrama, se requiere evaluar el estado de la estructura y reemplazar parte del equipamiento, lo que retrasará la reapertura.

Pese a la difícil situación, el gerente aseguró que mantendrán la disciplina que caracteriza a un gimnasio: constancia y persistencia. “Volveremos a abrir este gimnasio porque tenemos usuarios con mensualidades pendientes. En un comunicado les hemos dicho que queda congelado hasta que lo repongamos. Haremos un nuevo gasto, tenga la seguridad de que vamos a volver a funcionar”, apuntó.

