El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, advirtió que varias obras en ejecución podrían paralizarse si el Ejecutivo no respeta los S/638 millones asignados para el 2026 que estaban dentro de la programación multianual aprobada en el 2024. Aseguró que los recursos ya están comprometidos y que muchas de las intervenciones ya comenzaron.

Aunque no se trata de obras nuevas, el presupuesto que solicita aún no ha sido aprobado. Sánchez precisó que el Ejecutivo tiene plazo hasta fines de agosto para cerrar la definición presupuestal. “No, no… esperemos, pues. El Ejecutivo tiene plazo para cerrar ahora en agosto (...) Las obras que tenemos todavía no se ha aprobado el presupuesto”, puntualizó.

El gobernador también recordó que actualmente el Ejecutivo invierte cerca de S/8 mil millones en Arequipa. Sin embargo, requirió que esta inversión debe consolidarse en sectores claves como salud, educación, agua y vivienda. “En este momento nosotros lo que tenemos es que garantizar el compromiso que tiene el Ejecutivo Nacional con Arequipa”, sostuvo.

OBRAS

Entre los proyectos en marcha mencionó el de turismo financiado por el Banco Mundial, a través del Mincetur, que destinaría S/331 millones para impulsar el desarrollo del valle de Colca y otros. Señaló que Arequipa es la única región con un ‘proyecto de este tipo’ en dicho sector. Asimismo, informó que el hospital de Camaná ya cuenta con S/119 millones para cubrir el saldo de obra y que el 8 de agosto se definirá el financiamiento del hospital Maritza Campos. Además, reiteró que avanzan en el Hospital Goyeneche, bajo la modalidad Estado a Estado, y el IREN Sur.

En agricultura y riego, Sánchez detalló que se están ejecutando proyectos como Iruro, en Caravelí, mediante la modalidad de obras por impuestos. Agregó que esperan que en agosto se realice la convocatoria para la construcción de las represas Yanapuquio y Tambo Bajo.