El Gobierno peruano prorrogó el estado de emergencia en varios distritos de 14 departamentos del país, entre ellos Arequipa, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales. La medida regirá por 60 días calendario a partir del 25 de junio de 2026.

Con la normativa, oficializada mediante el Decreto Supremo 094-2026-PCM y publicada este viernes en el Diario El Peruano, se busca continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del ‘muy alto’ riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

PRÓRROGA EN DISTRITOS

Según el anexo de la norma, en la región Arequipa la prórroga alcanza a 22 distritos. Es el caso de Santa Rita de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo y Vítor, en la provincia de Arequipa; Atico, Atiquipa, Bella Unión, Chala, Jaqui, Quicacha, Yauca, en Caravelí.

Además, Huancarqui, Viraco, en Castilla; Achoma, Ichupampa, Lari, Tapay, Tisco, Majes, en Caylloma; Iray en Condesuyos; Tauría en La Unión.

¿POR QUÉ SE PRORROGA LA MEDIDA?

De acuerdo con el decreto, la ampliación responde a un informe de INDECI que identificó acciones pendientes de terminar, principalmente los trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas y apoyo de maquinaria pesada, entre otros.

El propio INDECI señaló que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales involucrados, entre ellos el de Arequipa, continúa sobrepasada, por lo que se requiere mantener la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional.