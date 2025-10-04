Cambio de planes para el Laboratorio de Criminalística en Arequipa. La presencia del nuevo comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, en la ciudad de Arequipa dejó como compromiso que esta infraestructura sea concluida por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Esta información la dio a conocer el jefe de la Región Policial Arequipa, general Olguer Benavides, quien indicó que el 60 % de equipamiento qué falta, así como el saldo restante de infraestructura, serán asumidos por el GRA.

“(El general Óscar Arriola) se reunió con nuestro gobierno regional en la cual llegaron a un acuerdo de que el Ministerio del Interior traspase ese saldo de obra al gobierno regional y nuestro gobernador se ha comprometido a, una vez que pase, tener el presupuesto para culminar este laboratorio”, señaló.

Según informó la autoridad policial, la infraestructura se encuentra con un avance físico del 95 %, sin embargo, queda pendiente la implementación de los equipos tecnológicos, haciendo falta un aproximado de 23 millones de soles.

Este proyecto denominado “mejoramiento y ampliación de la Oficina de Criminalística de la IX Dirección Territorial de Policía - Arequipa” tiene un costo actualizado de 59,2 millones de soles. Para este año se asignó 3,9 millones de soles, de los cuales solo se ejecutó 324 mil soles.

Cabe precisar que, en el Proyecto de Presupuesto Año Fiscal 2026, esta infraestructura no cuenta con monto alguno, lo que obligaría al gobierno regional a buscar algún tipo financiamiento de no darse la transferencia este año.