Durante el 2025, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) registró 68 denuncias por inconducta funcional presentadas contra trabajadores de la entidad, de acuerdo con un reporte de la Oficina de Integridad Institucional. La información fue confirmada por el gobernador regional, Rohel Sánchez.

La autoridad regional precisó que los casos siguen distintos cursos según su naturaleza. “Muchas de ellas han pasado a Secretaría Técnica; otras, de acuerdo al reporte que tenemos, a la Contraloría y otras a la Fiscalía”, señaló Sánchez a su salida del SubCafae, tras participar en una actividad organizada por la Gerencia Regional de Educación.

El informe también da cuenta de que durante el 2024 se recibieron 83 denuncias por presuntos actos de corrupción en la región, lo que evidenciaría una alta carga de procesos relacionados con faltas funcionales y posibles delitos cometidos por servidores públicos.

Respecto a la existencia de procesos con sentencia del Poder Judicial durante los más de tres años de su gestión, el gobernador indicó que ese tema es competencia de la Procuraduría Regional. En tanto, respecto a los procesos administrativos que ya cuentan con sanción, admitió no manejar el número exacto de casos.

Las denuncias forman parte de los mecanismos de control interno y externo que buscan fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión pública regional.

