Gobierno Regional de Arequipa entregará obras que no están terminadas al 100%

En pleno periodo electoral, el Gobierno Regional de Arequipa realizará la entrega de 24 obras hasta el 30 de septiembre, así lo confirmó el gobernado Rohel Sánchez Sánchez; algunas de estas obras llevan más del doble de tiempo de ejecución y, en algunos casos, se entregarían sin estar concluidas al 100 %.

“Lo que vamos a entregar en Camaná son tres colegios que ya están en la recta final”, mencionó la autoridad. Aunque no señaló fecha de entrega, estas están programadas para el 2 de septiembre.

SITUACIÓN DE COLEGIOS

Entre estos colegios se encuentran la I.E. Villa Don Jorge, la I.E. Virgen del Rosario y la I.E. César Vallejo, en esta última, la semana pasada se realizó una ceremonia en dicha obra. Aunque Sánchez aseguró que se trataba de una constatación, esta actividad contó con presencia de padres de familia y estudiantes.

Incluso, sobre la situación de este colegio, la presidente del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega, advirtió que algunas pizarras presentaban fallas de instalación.

En sus visitas de fiscalización realizadas, la legisladora regional constató que en Villa Don Jorge estaba pendiente la llegada del equipamiento, mientras que en Virgen del Rosario faltaba terminar el área multiusos y de servicios. Dos de estos colegios debían entregarse en el 2024.

Respecto a un cuarto colegio, Sánchez negó que en septiembre se entregue la I.E. Sebastián Barranca, pese a que su compromiso fue entregarlo el 23 del próximo mes. Para una noción más clara de esta situación, hace una semana se adjudicó el servicio de confección e instalación de las puertas de las aulas de este plantel educativo, el cual demandará 75 días de plazo, lo que indica que la entrega del colegio recién para noviembre.

Dentro de las obras a entregar se encuentra la mejora vial en Horacio Zeballos, Socabaya, obra que inició en diciembre del 2023 y debió entregarse en octubre del 2024. Este proyecto a inicio de junio presentaba un avance del 85 %.