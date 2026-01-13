Este miércoles se suscribirá el convenio de traspaso de recursos económicos con el Ministerio de Economía y Finanzas, como parte del proceso del endeudamiento interno de 284 millones 703 mil 434 soles, lo que garantizará el financiamiento para terminar los hospitales de Camaná y Martiza Campos.

Según Berly Gonzales, gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, este paso permitirá iniciar de inmediato los procesos para contratar a las empresas encargadas de ejecutar los saldos de obra.

Una vez firmado, la oficina de Logística convocará un proceso no competitivo que permitiría adjudicar la ejecución en un plazo aproximado de 15 días calendario. La transferencia de recursos no será total, sino progresiva, conforme al avance de los trabajos y a los términos que queden establecidos en el acuerdo final con el MEF.

La infraestructura y el equipamiento hospitalario se ejecutarán de manera paralela, debido a que algunos equipos médicos requieren procesos de adquisición e importación.

