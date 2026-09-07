Más de 800 alumnas del colegio Micaela Bastidas esperan desde hace cuatro años la renovación de la infraestructura de su institución educativa. El proyecto se inició en 2022, pero hasta ahora no se concreta la elaboración del expediente técnico, último paso necesario para encaminar la ejecución de la obra.

El presidente de la APAFA, Dante Apaza, señaló que las observaciones ya fueron levantadas y que este año también se culminó el saneamiento físico legal del terreno. Ahora, el Gobierno Regional de Arequipa debe designar al profesional que elaborará el expediente y establecer un cronograma para esta etapa, cuyo costo se estima en alrededor de S/2 millones.

Actualmente el colegio debe funcionar con limitada capacidad. “Tenemos un pabellón inhabilitado y varias aulas que ya no usamos. Inclusive estamos habilitando algunas aulas con materiales prefabricados porque tenemos que abrir las aulas”, señaló Apaza.

El proyecto contempla la renovación integral del colegio, principalmente de las aulas y del área deportiva ubicada frente a la calle Ayacucho, manteniendo la fachada por las restricciones del Centro Histórico.