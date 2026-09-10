El Gobierno Regional de Arequipa no culminará la obra de transitabilidad vehicular y peatonal de los 4 pueblos en Mollendo, ejecutada bajo administración directa y que alcanzó su tope financiero tras siete ampliaciones de plazo y dos modificaciones presupuestales.

La conclusión del proyecto quedará en manos de la Municipalidad Provincial de Islay, en una situación similar a la ocurrida hace un año con la obra de las vías conectoras en Mariano Melgar, donde la municipalidad distrital asumió la responsabilidad de finalizar el proyecto.

“Se ha conversado con el alcalde (provincial de Islay), se va a hacer el cierre y la liquidación de esta obra y si hubiera algún pendiente se va a suscribir un nuevo convenio para que se elabore un nuevo expediente técnico”, señaló Rohel Sánchez, gobernador regional, durante su última visita a la provincia de Islay.

El presupuesto inicial de la obra fue de 33 millones 826 mil soles, pero tras dos modificaciones financieras se elevó a 38 millones 185 mil soles.

El proyecto debía concluirse en 360 días calendario, con entrega prevista para septiembre de 2024. Sin embargo, las siete ampliaciones de plazo extendieron la fecha final hasta el 25 de agosto del presente año.

Estas ampliaciones respondieron a diversos factores, como el desabastecimiento de materiales y las paralizaciones promovidas por el sindicato de Construcción Civil.

La última valorización presentada en agosto reportó un avance físico del 80,3% y un avance financiero del 95,5 %. Este nivel de ejecución financiera es una de las razones por las que se procederá al cierre del proyecto.