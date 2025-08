El campo ferial Cerro Juli todavía no está bajo la administración del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), pese a que ya se firmó la resolución de transferencia e incluso la presidenta Dina Boluarte llegó a la ciudad para hacer el anuncio oficial el pasado 17 de julio. Así lo confirmaron el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Carlos Fernández, y el propio ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero.

El titular del Midagri explicó que el traspaso aún no se concreta porque no se han terminado los procesos administrativos. “Falta un tema administrativo, que es hacer todo el inventario. No es inmediato porque es una infraestructura grande, tiene varios muebles, hasta las sillas hay que inventariarlas. Eso va a terminar el 11 de agosto”, precisó.

Manero también reveló que su ministerio mantiene compromisos pendientes para este año, como los convenios firmados con Perumin, cuya edición 37 está programada del 22 al 26 de septiembre en el campo ferial, y con Backus, empresa que organiza actividades como conciertos.

Cabe recordar que, tras la firma de la resolución de transferencia, el gobernador Rohel Sánchez anunció que el predio sería entregado en usufructo al Fondo de Desarrollo Regional (FDR). Sin embargo, hasta la fecha el terreno continúa bajo responsabilidad del Midagri, según confirmó el ministro.

CÁMARA DE COMERCIO

Por su parte, Carlos Fernández, detalló que puesto que la transferencia al Fondo de Desarrollo Regional aún no se concreta, la Cámara de Comercio (integrante de este organismo) no tiene que ver con los eventos que se organizan en el campo y consideró que el traspaso definitivo podría concretarse después de las fiestas por el aniversario de Arequipa, probablemente en septiembre.

El ministro Manero también se refirió a esta situación y detalló que tampoco es cierto que representantes de la antigua Asociación Empresarial de Cerro Juli (que administro el recinto ferial hasta el 2024) tenga que ver con la organización de la Feria Arequipa. “No hay nada de ello. Hasta ahora, el ministerio está encargado. La transferencia administrativa se completa el 11 de agosto, y a partir de ahí el Gobierno Regional será el responsable”, concluyó.

Hace unos días se presentó la Feria Arequipa 2025 que tendrá lugar entre el 9 y 18 de agosto con la exhibición y venta de distintos productos y con la realización de espectáculos. Los organizadores habrían coordinado lo necesario con el Midagri para este evento, tal como lo refirió el ministro de Desarrollo Agrario en un evento organizado ayer en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. En la presentación de la feria, el presidente del Fondo de Desarrollo Empresarial, Julio Cáceres, señaló también lo mismo.