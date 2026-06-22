Gobierno Regional de Arequipa terceriza obras por paralizaciones de Construcción Civil

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, responsabilizó a los trabajadores de Construcción Civil por las paralizaciones y retrasos registrados en obras ejecutadas por administración directa, y afirmó que esta situación obligó al Gobierno Regional a tercerizar los proyectos para garantizar su continuidad.

La autoridad regional argumentó que la decisión de ejecutar obras por administración directa tuvo como finalidad generar empleo temporal para los obreros de la región. Sin embargo, señaló que integrantes de los comités de obra hicieron un uso indebido de la Ordenanza Regional N.° 283, que establece que el 60% de los trabajadores deben pertenecer al sindicato de Construcción Civil.

Sánchez aseguró que, los obreros se negaron a cumplir con sus labores y promovieron paralizaciones que afectaron el avance de las obras.

“Respetamos a Construcción Civil y a los comités de obra, pero debemos identificar a los malos elementos que hacen daño al desarrollo de Arequipa y paralizan o atrasan las obras, como es el caso de esta institución educativa San Juan Bautista”, declaró hoy, tras la ceremonia de entrega de la infraestructura.

El gobernador indicó que, debido a estos conflictos, el Gobierno Regional decidió tercerizar la tercera etapa del proyecto de la institución educativa San Juan Bautista, correspondiente a la construcción de los polideportivos, con el objetivo de evitar nuevas demoras.

Las críticas al accionar de Construcción Civil no solo provienen del Gobierno Regional. En los últimos meses, empresas privadas encargadas de ejecutar obras públicas en Arequipa también denunciaron presuntas presiones para “exigir” un mayor número de la contratación exclusivamente a trabajadores afiliados al sindicato.

Según estas empresas, cuando no acceden a esas exigencias, se enfrentan a protestas y paralizaciones que afectan el avance de los proyectos. Uno de los casos más recientes involucra a la empresa APM, responsable de la construcción del módulo de justicia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el distrito de Cerro Colorado, cuyos trabajos también se vieron afectados por medidas de protesta de trabajadores de Construcción Civil.