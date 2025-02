En un hecho insólito y donde nadie se dio por enterado, ni el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, ni el gerente regional de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, conocían de una resolución que designaba a este último como director regional de Energía y Minas en la región Ayacucho.

El pasado 30 de enero medios de comunicación de Ayacucho informaron de la designación de Iván Prado Barreto como nuevo director regional de Energía y Minas, hecho que tomó por sorpresa a Sánchez, quien al ser consultado sobre el tema señaló desconocer de esta situación.

“No tengo conocimiento de eso”, señaló Sánchez, quien afirmó que Prado Barreto continúa en sus funciones de gerente regional de Energía y Minas.

Del mismo modo, Iván Prado aseguró a este medio de comunicación que nunca renunció a su cargo de gerente en la región Arequipa, “yo no he renunciado y no voy a renunciar al GORE Arequipa; tengo un compromiso con el Sr. Gobernador Dr. Rohel Sánchez”, sostuvo.

El 28 de enero el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, firmó la Resolución Ejecutiva Regional N.º 036-2025-GRA/GR, donde se designa a Iván Prado Barreto como funcionario de esa región, ante este documento, Prado Barreto señaló que “dice 28 de enero; hoy es 7 de febrero; para que haya una Resolución se debe de renunciar; nunca lo hice”.

Tras ello, el aún funcionario de la Región Arequipa indicó que se encontraba de viaje, no sin antes asegurar que estaba en medio de una guerra contra sus enemigos, “no puedo abandonar el barco; no lo voy a hacer”, sostuvo.

Cabe recordar que Prado Barreto es actualmente cuestionado por aparentemente haber asistido a un local nocturno en Caravelí en medio de un viaje de comisión, ante lo cual señaló que todo era obra de la inteligencia artificial.