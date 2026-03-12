Varias estaciones de servicio en Arequipa se quedaron sin combustible. Reportan el agotamiento de GLP y gasolinas, situación que generó largas colas de vehículos y preocupación entre los conductores, especialmente taxistas.

En el grifo AVA, ubicado en la avenida Vidaurrazaga, en el Cercado de la ciudad, se agotaron el GLP, la gasolina regular y la premium poco después de las 8:00 de la mañana. Solo quedó disponible diésel, pero el precio alcanzó a S/21.24 por galón, cuando hace apenas una semana se comercializaba a menos de S/14.

Decenas de vehículos que esperaban en fila tuvieron que retirarse tras confirmarse que el combustible se había terminado.

Una situación similar se registró en el grifo Gamarra, en el distrito de Cerro Colorado donde también se agotaron el GLP, la gasolina y el petróleo. Los trabajadores de la estación indicaron que desconocen cuándo llegará un nuevo abastecimiento.

En tanto, en un grifo de la cadena Primax, ubicado en la urbanización Las Begonias, numerosos taxistas permanecen en cola desde la mañana ante la posibilidad de que la estación reciba GLP alrededor de las 14:00 horas.

Conductores forman colas para abastecerse de combustible en Arequipa (Foto: GEC)

“No tenemos otra opción que esperar”, comentó uno de los conductores. Explicó que trabajar con gasolina no resulta rentable para el servicio de taxi, ya que el costo del combustible supera lo que se puede recuperar en las carreras.

El panorama también se repite en el grifo ubicado en la avenida Dolores, donde conductores de autos particulares y taxistas forman filas por varias cuadras para abastecerse de GLP.

Según el Ejecutivo, el problema de la falta de gas natural se restablecería a partir del sábado 14 de marzo, tras la reparación de la fuga de gas de Camisea en Cusco.

