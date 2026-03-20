La vía de Evitamiento, a la altura del sector La Balanza, en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa, fue habilitada luego de permanecer bloqueada por más de una hora por transportistas de carga pesada, quienes protestaron en contra del incremento del precio del combustible.

La medida generó la paralización temporal del tránsito en esta importante vía, dejando varados a vehículos que transportaban minerales, carga pesada y diversos productos, además de, transporte público y privado.

El secretario del Sindicato de Transportistas Camioneros, Teófilo Sánchez, argumentó que el precio del galón de petróleo se elevó de 13.50 a 23 soles, lo que impacta directamente en los costos de flete. Según indicó, esta situación afecta a más de 13 mil conductores en el sur del país.

El dirigente señaló que el bloqueo temporal fue una protesta preventiva y advirtió que el gremio evaluará la adopción de medidas más radicales en los próximos días, dejando entender que bloquearán más vías y por un tiempo más prolongado.

Por otro lado, uno de los transportistas señaló que operar un tráiler implica una inversión aproximada de 5 mil soles en mercadería, mientras que el costo del flete alcanza los 2 mil soles, lo que, afirmó, reduce la rentabilidad del servicio.

Sánchez también cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo central frente al alza del combustible y de los productos de primera necesidad, atribuyendo esta situación a la inestabilidad política con el cambio de presidente y los ministros y el desinterés en la adopción de medidas inmediatas.

Tras el levantamiento del bloqueo, el tránsito vehicular se restableció, luego que cientos vehículos quedaron varados.