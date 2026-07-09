El alivio para miles de conductores está cerca, debido a que la avenida Goyeneche será reabierta al tránsito este fin de semana, luego de alcanzar un avance del 80% en los trabajos de asfaltado, poniendo fin a una de las obras que más congestión vehicular generó en la ciudad.

El subgerente de Obras Públicas y Edificaciones Privadas de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Alex Quicaño Muñoz, informó que solo resta culminar el asfaltado, el nivelado de buzones y el pintado de la señalización horizontal, labor que se realizará durante la noche para evitar afectar la circulación vehicular.

Con la reapertura de la Av. Goyeneche, la comuna iniciará la intervención de la avenida Parra, donde aún se definen la fecha de cierre y el plan de desvíos. Asimismo, el funcionario señaló que la obra tendría un plazo de 30 días y buscará ejecutarse en el menor tiempo posible para reducir el impacto en el tránsito.