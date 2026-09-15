El cuerpo de un hombre de aproximadamente 33 años fue encontrado esta mañana en una de las calles del sector 4 de Ciudad Municipal, en el distrito arquipeño de Cerro Colorado.

El hallazgo fue reportado a la Policía minutos antes de las 10:00 de la mañana y al trasladarse al lugar señalado por los vecinos, los agentes encontraron el cuerpo tendido boca arriba entre la pista y la vereda.

Los pobladores de la zona dieron dos versiones sobre los últimos minutos de vida de la víctima, unos señalaron que apareció tirado tras haber sostenido una discusión con otro sujeto y la otra es un posible atropello seguido de la fuga del responsable.

La víctima fue identificada preliminarmente como Antony López. Su muerte deberá ser esclarecida por las autoridades debido a que, hasta el momento, no existe una versión definitiva sobre cómo terminó sin vida en la vía.

Se espera la presencia de la Fiscalía, del personal de medicina legal y peritos de criminalística para realizar las diligencias de investigación y establecer cómo se produjo su deceso.