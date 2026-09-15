Más de 433 mil habitantes de Ica residen en 19 distritos considerados con riesgo sísmico muy alto, de acuerdo con información del IGP y Cenepred. La vulnerabilidad se incrementa por el crecimiento urbano y las condiciones de las viviendas: en la región existirían más de 115 mil viviendas informales, muchas de ellas construidas sin asistencia técnica ni supervisión profesional, situación que podría aumentar los daños ante un terremoto de gran magnitud.

Riesgo sísmico

El riesgo no se limita a las viviendas. Un sismo de gran intensidad también podría afectar carreteras, establecimientos de salud, redes de agua y otros servicios esenciales, generando consecuencias sobre las actividades comerciales, agrícolas, turísticas y de transporte. En este escenario, las municipalidades tienen entre sus responsabilidades evitar la ocupación de zonas de alto peligro, supervisar las construcciones y fortalecer la preparación de la población, mientras que el Gobierno Regional debe identificar áreas vulnerables y priorizar intervenciones para reducir los riesgos.

Los efectos del terremoto de 2007 mostraron que las consecuencias económicas pueden prolongarse después de la emergencia. Tras aquel evento, el desempleo en Ica pasó de 12 % a 20 % en tres meses, mientras la actividad económica registró una caída de 1.6 %. Además, entre 2007 y 2008, la pobreza monetaria aumentó 2.2 puntos porcentuales, evidenciando que un desastre de esta magnitud puede afectar los ingresos y condiciones de vida de las familias más allá de los daños materiales inmediatos.

Frente a este escenario, la prevención continúa siendo uno de los principales desafíos para Ica. Las autoridades locales y regionales deberán fortalecer el ordenamiento territorial, identificar sectores de mayor exposición y orientar inversiones hacia infraestructura con mayor capacidad de respuesta ante emergencias. A nivel familiar, las recomendaciones incluyen identificar zonas seguras y rutas de evacuación, además de contar con una mochila de emergencia, medidas básicas para reducir riesgos frente a futuros movimientos sísmicos.

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