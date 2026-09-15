Un agente de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue sorprendido esta mañana por sus propios compañero de trabajo cuando presuntamente intentaba ingresar al penal de Socabaya, en Arequipa, con 20 mil soles en efectivo y más de 50 chips para teléfonos celulares.

El intervenido fue identificado como Nelson Isaac Carrillo Sullayme, de 37 años, quien labora como personal de seguridad del centro penitenciario. Tras el hallazgo, hecho ocurrido a las 8 de la mañana, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Policía que desplazaron personal para las diligencias preliminares en el establecimiento penitenciario.

Se supo que los chips habrían sido colocados en espacios acondicionados de la mochila del servidor para evitar que fueran detectados durante la revisión de sus pertenencias, en tanto, que el dinero era transportado en fajos.

Agentes del Área de Lavado de Activos, junto al personal de la Fiscalía y el propio intervenido, revisaron su casillero personal. Durante la diligencia se contabilizaron los billetes y se verificaron los dispositivos de comunicación que tenía en su poder. Hasta el momento, se desconoce el origen del dinero y cuál habría sido su destino.

Sin embargo, no es la primera vez que un trabajador de la institución es intervenido por presuntamente intentar vulnerar los mecanismos de seguridad para ingresar objetos prohibidos a un establecimiento penitenciario.