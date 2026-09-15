Un joven de 18 años que era buscado por la justicia por un presunto delito de tráfico ilícito de drogas fue detenido durante un operativo policial realizado en la avenida Seminario, en la provincia de Pisco.

Acción policial

El intervenido fue identificado como Piero Jesús Taipe García, conocido con el alias de “Pieracho”, quien registraba una requisitoria vigente por captura, por el delito de microcomercialización o microproducción, solicitada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco.

Según la información policial, el joven intentó evitar la intervención al advertir la presencia de los agentes. Durante su huida, ingresó por algunas viviendas de la zona y trató de escapar entre las calles aledañas. Los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicarlo y detenerlo pocos minutos después.

Tras su captura, Taipe García quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su situación legal en relación con la requisitoria vigente.

Cabe señalar que, en marzo del 2026, la policía también detuvo a alias “Pieracho”, presunto integrante de una red criminal vinculada al sicariato y al tráfico ilícito de drogas en la provincia.

El operativo se desencadenó en las inmediaciones del asentamiento humano Alto El Molino-Pisco, cuando los policías divisaron una motocicleta sin placa de rodaje con varios sujetos a bordo. Ante ello, al notar la presencia policial, los malhechores emprendieron una huida temeraria, abriendo fuego contra los policías en un intento desesperado por escapar.

Tras una intensa persecución, la pericia policial permitió reducir a Taipe García, mientras que sus cómplices lograron internarse en zonas de difícil acceso, siendo actualmente rastreados por las unidades especializadas.

Al momento del registro personal, las autoridades hallaron en poder de alias “Pieracho” un arma de fuego abastecida con 12 municiones y 80 envoltorios (ketes) de pasta básica de cocaína (PBC).

Capturado por hurto simple

En tanto, otra intervención policial se desarrolló el día 14 de setiembre de 2026, en inmediaciones de la calle Arequipa con avenida Arenales, calle Lambayeque y principales vías de la ciudad de Ica, con la finalidad de realizar acciones de control, identificación y verificación de ciudadanos nacionales y extranjeros.

Como resultado de estas acciones, el personal policial intervino al ciudadano de nacionalidad venezolana identificado con las iniciales K.E.P.P. (30), quien al ser consultado en los sistemas policiales registró una requisitoria vigente por el presunto delito de hurto simple, solicitada por el Juzgado Unipersonal de Ica, con expediente N.° 3531-2026.

El intervenido fue trasladado y puesto a disposición de la Policía Judicial de Ica, a fin de continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO