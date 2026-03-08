Agentes de la Comisaría de San Miguel capturaron a Piero Jesús Taipe García de 18 años, alias “Pieracho”, durante un operativo realizado en las inmediaciones del asentamiento humano Alto El Molino, en la provincia de Pisco.

Persecución policial

El sujeto se desplazaba en una motocicleta sin placa junto a otros individuos, quienes intentaron huir a gran velocidad y realizaron disparos contra los agentes al notar la presencia policial. Tras la persecución, los efectivos lograron reducir y detener a uno de ellos.

Durante el registro personal, la policía halló 80 ketes de pasta básica de cocaína y un arma de fuego abastecida con 12 municiones.

Alias “Pieracho” cuenta con antecedentes por robo agravado y estaría presuntamente vinculado a hechos de sicariato en la provincia de Pisco.

